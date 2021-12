"Quelle triste fin d'année !!!" : David Hallyday, en deuil, pleure la mort de Robin Le Mesurier

Robin Le Mesurier est mort. Le guitariste britannique s'en est allé à 68 ans, après avoir lutté discrètement contre le cancer. Ses amis musiciens pleurent son décès, tout comme les membres de la famille Hallyday, eux qui le connaissaient de longue date puisqu'il avait été le fidèle compagnon de scène du Taulier pendant des années.

Très ému par cette disparition, David Hallyday a réagi sur son compte Instagram ce jeudi 23 décembre. Il a ainsi partagé une photo du musicien, guitare à la main, et a écrit en légende : "Quelle triste fin d'année !!! Robin, tu as été un véritable et fidèle ami pour mon père et tant d'autres, un talent incroyable et une magnifique personne !! Merci pour ces quelques moments de musique que nous avons partagé... ils ne seront pas oubliés. Mes voeux à sa famille." Dans les commentaires, sa demi-soeur Laura Smet a également fait part de sa tristesse, écrivant un bref "Oh non" accompagné d'un émoji au coeur brisé. Il faut dire que les enfants de Johnny Hallyday sont souvent eu l'occasion de le voir se produire sur scène avec leur père.

Depuis le milieu des années 1990, Robin Le Mesurier - fils de l'acteur John Le Mesurier - avait rejoint Johnny pour jouer à ses côtés. "On a directement accroché avec Johnny, j'aimais son honnêteté, son smile, on avait les mêmes goûts musicaux", confiait ainsi le regretté musicien dans les pages de son livre Mes 1 000 concerts avec Johnny (Talent éditions). Auparavant, c'est auprès d'une autre légende de la musique qu'il avait travaillé : Rod Stewart. "Je me souviens que lorsque j'étais sur un tour avec Rob Stewart à Orlando, Johnny m'a appelé pour que je lui promette que je ne l'abandonnerai pas", ajoutait Robin.