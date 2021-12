Laeticia Hallyday s'éclate à Saint-Barth : combi au décolleté XL, dans les bras de Jalil Lespert

Lorsqu'elle se rend à Saint-Barthélémy, Laeticia Hallyday ne se contente pas de se recueillir sur la tombe de Johnny. La veuve du Taulier rejoint en général son groupe d'amis et profite de son séjour pour manger, danser et bronzer. Dernier exemple en date mercredi 15 décembre 2021 : la mère de Jade et Joy (17 et 13 ans) a passé une joyeuse soirée entre copains au Ti St Barth, un restaurant et club français situé sur l'île. Son compagnon Jalil Lespert était bien sûr de la partie.

Carole Gruson, la propriétaire du club, a relayé sur Instagram plusieurs photos et vidéos de cette soirée, qui a été organisée à l'occasion de l'anniversaire de Liliane Jossua, amie de longue date de Laeticia Hallyday. Sur les clichés, on peut découvrir la belle femme de 46 ans apprêtée dans une combinaison pantalon noire dos nu, au décolleté XL accessoirisée d'un collier à strass. Une tenue dénudée qui laisse voir plusieurs de ses nombreux tatouages... Sur plusieurs photos, elle apparaît blottie contre son compagnon Jalil Lespert. En couple depuis plus d'un an, la complicité et la tendresse sont toujours au rendez-vous !

En plus d'être entourée de sa moitié et de plusieurs amis, Laeticia Hallyday était manifestement accompagnée de sa plus jeune fille Joy. En revanche, son aînée Jade vient juste d'arriver à Saint-Barth, après avoir terminé ses examens de fin d'année dans son lycée français de Los Angeles, n'était pas de la partie. "Merci pour ma Carole pour ce joli moment hors du temps. Tellement de souvenirs chez toi dans ce lieu devenu mythique aujourd'hui. On t'aime fort", Laeticia Hallyday a-t-elle commenté sur l'Instagram de Carole Gruson.