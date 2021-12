Diaporama "Mon coeur saigne" : Laeticia Hallyday anéantie par la mort de Robin Le Mesurier, guitariste de Johnny

3 / 13

Robin Le Mesurier, Johnny et Laeticia Hallyday - Johnny Hallyday est arrive ce matin a Paris en provenance de Los Angeles avec sa femme Laeticia, ses filles Jade et Joy, Elyette (la grand-mere de laeticia), son chien Santos, la nounou, ses musiciens dont son guitariste Robin Le Mesurier et ses choristes le 8 decembre 2013.