Jade Hallyday en couple : son petit-ami Michael-Sean lui déclare son amour pour ses 17 ans !

Johnny Hallyday entonnait les paroles de Mon plus beau Noël il y a bien longtemps. A l'époque, le chanteur connaissait, à nouveau, le bonheur d'être père puisque quelques mois auparavant, il avait adopté Jade, tout droit venue du Vietnam, avec son épouse Laeticia. Née le 3 août 2004, la jeune fille a désormais 17 ans. Elle ne peut plus entendre la voix si précieuse de son papa mais peut compter, heureusement, sur un entourage truffé d'amour. Sur les réseaux sociaux, l'adolescente a eu droit à de jolis hommages pour cette journée si spéciale.

En couple avec le mannequin Michael-Sean Klemeniuk, Jade Hallyday a notamment reçu une très jolie déclaration, enflammée, de la part de son petit-ami. Sur Instagram, le jeune homme a partagé une photographie de couple, apposant à l'adorable image des mots justes et forts. "Joyeux anniversaire Jade, a-t-il écrit. Bon bah c'est arrivé. Je vois beaucoup d'effort, qu'on évolue ensemble. Merci d'être là pour moi, j'aime ton soutien dans mes temps durs. Et je te soutiendrai dans tes temps durs. Beaucoup de souvenirs qu'on a vécu ensemble et beaucoup à venir. Je t'aime."

Le petit-ami de Jade, un diamant brut

Jade Hallyday fête son anniversaire sur l'île de Saint-Barthélemy, où elle est arrivée pour les 13 ans de Joy le 27 juillet dernier. Une très belle fête va être organisée par Laeticia ! Michael-Sean Klemeniuk a déjà été validé par toute la famille puisqu'en juin dernier, Laeticia Hallyday le qualifiait de "diamant brut" à l'occasion de ses 17 ans. "Merci d'être une moitié aussi géniale pour Jade, votre couple est ma chose favorite au monde entier" précisait-elle.