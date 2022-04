Laeticia Hallyday et Jalil Lespert : les amoureux se ressourcent à Malibu, après les mauvaises nouvelles

Un moment plein de douceur entre amis ! Ce mardi soir, Laeticia Hallyday et son compagnon Jalil Lespert ont organisé une balade et un barbecue sur la plage de Malibu, à Los Angeles, où ils vivent. Accompagnés d'un groupe d'amis, dont Christina, l'une des meilleures copines de Laeticia, ils ont profité d'une parenthèse au coucher du soleil et semblaient très détendus.

Idéal pour se ressourcer, après les moments difficiles que la veuve de Johnny Hallyday avait traversés en France, lorsqu'elle avait dû se faire hospitaliser après son anniversaire. Une belle frayeur pour elle, et l'obligation de se reposer, ce qu'elle a sûrement fait depuis son retour à Los Angeles, où elle a retrouvé ses deux filles, Jade et Joy.

Les deux adolescentes étaient absentes de ce pique-nique au bord de l'eau, sûrement plus accaparées par leurs vies et leurs amis. Aliocha Lespert, qui a rejoint son père aux Etats-Unis pour l'année, n'était pas non plus avec le couple, lui qui aime de temps en temps ces petites balades sur le sable. Récemment, il avait été pris en photo avec l'acteur et sa compagne, ainsi que Joy et leur chien.