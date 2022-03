Laeticia Hallyday avec Jalil Lespert à Paris : grosse fête pour ses 47 ans, du Johnny et une nouvelle coupe !

"Celebrating all together the woman we LOVE so much" ("Célébrons tous ensemble la femme que nous aimons tant"), écrit en légende de ses vidéos Lilianne Jossua. Sur les images, on découvre également que la chérie de Jalil Lespert a opté pour une nouvelle coiffure, un carré droit avec une frange effilée. Un style qui lui va à ravir et auquel elle avait déjà succombé par le passé.

L'ex-mannequin et co-créatrice de l'association La Bonne Etoile a également eu droit à de belles déclarations d'amour de sa maman Françoise Thibaut mais aussi de ses précieuses filles sur Instagram. "Merci d'être la maman la plus formidable. Je suis tellement chanceuse de t'avoir dans ma vie. Merci de me comprendre et d'être toujours là pour moi. Je te remercie de me soutenir à chaque fois. Je t'aime si fort." a écrit Jade. De son côté, Joy souhaitait un bel anniversaire à "la femme la plus douce sur Terre (...) la maman la plus belle et la plus généreuse au monde." Les deux filles de Laeticia Hallyday sont restées à Los Angeles pour poursuivre leur scolarité. Impossible de louper l'école !