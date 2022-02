Isabelle Ithurburu : Déclaration d'amour timide à son chéri Maxim Nucci pour son anniversaire

"Happy birthday au beau gosse", "Happy birthday Yodelice (...) Belle journée à vous... 3", "Joyeux anniversaire Maxime ! Hâte d'entendre un nouvel album ! Belle journée", peut-on lire dans les commentaires de la publication d'Isabelle.

Isabelle Ithurburu et Maxim Nucci vivent le grand amour depuis le mois d'octobre 2015, et viennent de commémorer les 6 ans de leur romance. Ils sont parents d'un enfant, une fille prénommée Mia, née en août 2018 et âgée de 3 ans. Maxim est aussi papa d'un garçon, Aaron (18 ans), fruit de sa relation avec la chanteuse Jenifer.

Avant de rencontrer Maxim, Isabelle Ithurburu a été mariée. Elle fut l'épouse de Gonzalo Queseda, ancien rugbyman professionnel passé par plusieurs clubs français, dont la Section Paloise, le Stade Français et le RC Toulon. Gonzalo Queseda a également été international argentin et a porté les couleurs des Pumas (surnom de l'équipe nationale d'Argentine) à 38 reprises. Il est désormais entraîneur du Stade Français, équipe dont Isabelle Ithurburu suit les performances dans les émissions Canal Rugby Club et Jour de Rugby, qu'elle anime sur Canal +.

Malgré ses rares partages sur Instagram, Isabelle reste extrêmement discrète sur sa vie de couple et de famille. Yodelice, lui, communique uniquement sur sa musique. Les deux tourtereaux illustrent parfaitement le dicton "Pour vivre heureux, vivons cachés" !