Maxim Nucci et Isabelle Ithurburu parents : photo de famille avec leur fille Mia !

Dimanche pluvieux mais dimanche studieux ! Le 24 mai 2021, Maxim Nucci et sa compagne Isabelle Ithurburu ont rendu visite à leur ami Tomer Sisley et à sa tendre compagne. L'occasion idéale pour retrouver un semblant de vie normale, de rire, de trinquer, d'aimer... et de faire de la musique, bien entendu. Depuis quelques mois, Dino, le fils que Sandra Sisley a eu avec Valéry Zeitoun, s'est mis à jouer de la guitare. Il a donc eu droit à quelques cours de gratte de la part de Yarol Poupaud, puis de Monsieur Yodelice, et a tenté d'impressionner la foule avec quelques notes de Smells like teen spirit, du groupe Nirvana.

C'est avec une joie non dissimulée que Maxim Nucci a tenté de transmettre quelques connaissances à ce jeune disciple. Dans l'assemblée, les plus attentifs ont noté la présence de Laure Cohen, plus connue sous le nom de Koxie, mais également celle d'une petite fille qu'on a rarement l'occasion d'apercevoir : Mia, l'enfant que le musicien a eu avec Isabelle Ithurburu le 1er août 2018. "Jamais vu un couple aussi beau et qui s'aime autant. C'est presque relou", plaisante Sandra Sisley en partageant une photographie de famille.