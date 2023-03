Isabelle Ithurburu : ces photos de son chéri Maxim Nucci la rendent folle d'amour !

Hé oui ! Maxim Nucci avait cruellement manqué au public. L'artiste, musicien et producteur a mis 9 ans, en tout, pour sortir son quatrième album intitulé The Circle. Ce nouvel opus, qui fait suite à Square Eyes datant de 2013, est sorti le 25 novembre dernier et Yodelice peut finalement le défendre face aux spectateurs, avec l'aide notamment de Marion Cotillard. Et face à la femme de sa vie. Depuis octobre 2015, l'ancien compagnon de Jenifer - il est le père de son fils aîné Aaron - est en couple avec Isabelle Ithurburu. Ils ont eu, ensemble, une fille baptisée Mia en 2018. Le temps passe et la flamme de l'amour brûle toujours un peu plus fort.

Lors de la dernière Saint-Valentin, la journaliste admettait qu'elle était "chanceuse" d'être en couple avec Maxim Nucci. Elle a d'ailleurs passé un sacré cap dans ses bras puisqu'Isabelle Ithurburu a fêté ses 40 ans, à ses côtés, le 24 février 2023. Tout roule donc entre eux... comme dans un stade de foot !