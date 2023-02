Isabelle Ithurburu amoureuse pour ses 40 ans, apparition exceptionnelle de Maxim Nucci à ses côtés

Isabelle Ithurburu, gâtée par la vie

Si tous ses amis se sont sûrement cotisés pour lui offrir le plus beau des cadeaux, c'est à peine si Isabelle en avait besoin. La journaliste de Canal + a tout ce dont elle rêvait pour être heureuse. Aux manettes d'une émission de rugby sur la chaîne cryptée, poste difficile à atteindre pour une femme du milieu, Isabelle Ithurburu est prise au sérieux dans le monde professionnel.

En couple avec Yodelice depuis 2015, le quotidien semble doux et simple entre les tourtereaux. Trois ans après leur rencontre, Isabelle et Maxim ont accueilli leur premier enfant, une petite fille prénommée Mia. Bien entourée et épanouie, l'acolyte de Sébastien Chabal n'a rien à envier à personne. Ne lui reste peut-être qu'une case à cocher dans le calendrier des grandes étapes de la vie : celle du mariage (si toutefois elle en a envie.)