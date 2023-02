France Télévisions : Une journaliste star enceinte de son premier enfant, sa comparaison hilarante

Si elle aurait bien gardé encore le secret, Cécile Grès a préféré anticiper avant qu'on ne l'annonce pour elle. "Des images circulaient, je recevais des messages, ça allait se voir pendant le Tournoi des six nations. J'aurais aimé garder le secret encore quelque temps ! Ça fait partie du jeu", a-t-elle confié à Libération. Et, pour la première fois, elle s'est confiée sur l'homme qui partage sa vie. Un certain Vincent qui n'est pas rugbyman et qui ne fait pas partie du même milieu. Le public n'en saura pas plus et ne découvrira pas son visage.

Mais s'il y a bien une chose qu'elle ne cache plus, c'est son ventre maintenant que la nouvelle est officielle. D'ailleurs, ce lundi 13 février, elle a rappelé d'une manière amusante qu'elle attendait un bébé. "Ayant un point commun avec Rihanna (ENFIN!), j'arriverai du ciel sur une plateforme pour France-Écosse", a-t-elle écrit sur Twitter, en référence au show de Rihanna lors du Super Bowl. La chanteuse en a profité pour dévoiler sa deuxième grossesse.