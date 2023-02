Rihanna est enceinte ! Elle affiche sa 2e grossesse au Super Bowl dans un look époustouflant

Enceinte, Rihanna a assuré le show avec ses titres comme Bitch Better Have My Money, Run this Town, Umbrella et Work tout en caressant son ventre de temps à autre. Son amoureux A$AP Rocky veillait sur elle dans les coulisses, il a notamment été vu sur les côtés en train de soutenir sa bien-aimée et future maman.

Rihanna a révélé au mois de janvier 2022 qu'elle attendait son premier enfant avec le rappeur de 33 ans, puis a été photographiée avec ses mille et un looks de grossesse à New York. D'après un proche que cite People magazine, la chanteuse fait sa vie selon ses propres envies, suivant son calendrier, que ce soit pour sa carrière que pour sa vie privée. Pour ce qui est de l'éducation de sa progéniture, l'interprète de Diamonds avait expliqué ne pas rigoler quand il s'agit de bébé et être capable de tout pour lui lors d'une interview pour le magazine Elle édition US.

Rihanna "sobre" pour la victoire des Chiefs

La chanteuse barbadienne a régalé le public de ses tubes. C'était là la surprise, annoncée par Rihanna ces derniers jours avant un spectacle qui, par ailleurs, n'en a compté aucune, avec une prestation très sobre et aucun invité. Héroïque, Patrick Mahomes a surmonté la douleur pour permettre aux Chiefs d'enlever leur troisième Super Bowl, en renversant (38-35) les Eagles ce dimanche, au terme d'une des plus belles finales de l'histoire et d'un duel exceptionnel avec l'autre quarterback Jalen Hurts.