Rihanna enceinte en 2022, une grossesse sexy, lookée et à jamais pas comme les autres

En janvier 2021, Rihanna officialisait enfin son histoire d'amour avec Rakim (le vrai prénom d'A$AP Rocky) en embrassant langoureusement le rappeur lors de vacances à deux sur son île natale, la Barbade. Tout est ensuite allé très vite entre les deux artistes. Régulièrement soupçonnée d'être enceinte, l'interprète du titre Umbrella avait alors fermement démenti les rumeurs auprès de ses fans après une apparition dans une robe jaune cendré Bottega Veneta où elle avait été faite Héroïne de la Nation par la Première ministre Mia Mottley, sous les yeux du Prince Charles. "Vous me mettez enceinte chaque année bon sang lol", avait-elle commenté fin novembre 2021.

Mais force est de constater que la facétieuse Riri est bien tombée enceinte de son chéri. Le 31 janvier 2022, l'annonce a été officielle. Une grossesse surprise pour la chanteuse comme elle l'avait confié à Vogue : "Je ne dirais pas que c'était prévu. Mais nous n'étions certainement pas contre non plus ! Je ne sais pas quand j'ovule ou ce genre de choses. On s'amuse et puis c'est tout. Et voilà, la deuxième barre était là, sur le test. Je n'ai pas perdu de temps, je l'ai appelé et je lui ai montré. Puis je suis allée chez le médecin le lendemain et notre grand voyage a commencé."

Déterminée à rester très sexy, elle ajoutait quelque temps plus tard à Refinery29 : "Quand une femme tombe enceinte, la société a tendance à lui faire sentir qu'elle devrait se cacher, qu'elle devrait camoufler son pouvoir de séduction, et qu'elle n'est pas sexy actuellement mais qu'elle le redeviendra plus tard. Je ne crois pas à toute cette merde. Alors j'essaye des choses que je n'aurais peut-être même pas osé faire avant d'attendre un enfant". Pari tenu pour Rihanna qui a enchainé les tenues toutes plus osées les unes que les autres pendant sa grossesse.

Une grossesse sexy et très stylée

Tenues streetwear, à ficelles, transparentes, à froufrous, en cuir ou ultra-courtes, l'interprète du titre Bitch Better Have My Money n'a pas lésiné sur les moyens pour rester féminine lorsqu'elle était enceinte et est souvent sortie le ventre à l'air histoire de dévoiler son baby bump sous toutes les coutures. Sublime dans une robe longue transparente lors de l'after-party des Oscars le 27 mars 2022, elle avait également osé la robe nuisette en dentelle au backstage du défilé Dior en mars 2022.

En mai 2022, elle avait créé la polémique en apparaissant avec une coupe dans sa salle de bains. Rapidement soupçonnée de boire de l'alcool alors qu'elle était enceinte, elle avait fait taire les rumeurs en précisant qu'elle buvait du "Ginger ale", une boisson soft au gingembre.

La fin de la grossesse n'a pas été simple pour Riri qui a vu son compagnon se faire arrêter par la police à l'aéroport international de Los Angeles. Accusé d'avoir participé à une fusillade survenue en novembre 2021, selon TMZ, le chanteur de 33 ans aurait "tiré dessus 3 ou 4 fois" sur une victime rescapée. Finalement, le rappeur a été libéré sous caution et a pu rejoindre sa chérie juste avant l'accouchement.

Rihanna est en admiration devant lui

Le 19 mai 2022, Riri a finalement donné naissance à un petit garçon à 34 ans, dont ils ont révélé enfin le visage il y a quelques jours. Très heureux, le couple nage depuis dans le bonheur selon une source interviewée par People. "Être un nouveau parent est bien sûr un ajustement, mais ils vont très bien, a affirmé la source à nos confrères. Leur petit garçon est en bonne santé et Rihanna est en admiration devant lui." Espérons qu'on ait bientôt la chance de découvrir la bouille du bébé de Riri et A$AP Rocky !