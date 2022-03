Rihanna enceinte et en tenue transparente pour la soirée de Jay-Z après les Oscars

La chanteuseRihanna a une fois de plus montré son baby bump de plus en plus arrondi à l'occasion de l'after party des Oscars organisée par le rappeur Jay-Z au Château Marmont à Los Angeles. La future maman qui a débarqué dans une robe noir transparente a fait sensation !

En effet, l'interprète de Diamonds portait une tenue transparente qui laissait entrevoir son ventre et une jupe à paillettes. Depuis le début de sa grossesse, Rihanna ne cesse d'apparaître dans des tenues toutes plus osées les unes que les autres pour le bonheur de ses fans. La star portait également des boucles d'oreilles rondes et incrustées de diamants comme l'ont révélé nos confrères du Daily Mail. Rihanna avait de longues mèches qui descendaient jusqu'aux genoux. Parmi les vedettes présentes à l'évènement, on a également noté la présence de Winnie Harlow, resplendissante dans une robe Versace, ou encore Zoë Kravitz.

Alors que la chanteuse a annoncé sa grossesse au début de mois de février, elle s'était confiée pour Elle sur sa façon de concevoir l'éducation. "Je pense que c'est le genre de mère que je vais être, une psychopathe !", avait-elle confié avec humour. Elle avait également affirmé espérer être le genre de mère qui "permet à ses enfants d'être qui ils sont".

La soirée des Oscars a été particulièrement marqué par la gifle que Will Smith, qui a gagné l'Oscar du Meilleur acteur, a donné à l'humoriste-comédien Chris Rock. En effet, après que ce dernier a fait une blague en rapport avec la perte de cheveux de Jada Pinkett Smith, Will Smith s'est levé pour aller gifler le présentateur avant de reprendre sa place et d'hurler "je ne veux plus entendre le nom de ma femme dans ta pu**** de bouche."