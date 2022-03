Rihanna enceinte : confidences sans filtre sur sa grossesse !

Lorsqu'elle est dans cet état, pas question d'en rajouter en revanche. "Dans ces jours-là, je ne fais qu'hydrater et faire un peu de contouring". Mais même ce genre de jours plait à Rihanna, qui y voit un challenge offert par la grossesse. "Le visage s'arrondit, tout devient un challenge, même s'habiller et se maquiller. Mais j'adore les challenges, j'aime les moments qui me forcent à devenir créative et à imaginer des nouvelles choses. Et avec la beauté, il y a tellement à faire !"

Très franche, la chanteuse accueillera ce bébé dans quelques semaines, puisqu'elle vient d'entrer dans son troisième trimestre. En couple avec le rappeur A$AP Rocky depuis décembre 2020, elle avait révélé sa grossesse par des photos ultra stylées sur lesquelles elle apparaissait le ventre nu, dans une grande doudoune rose, marchant dans les rues de New York.