Rihanna enceinte : nouvelle sortie remarquée et stylée, son ventre rond à l'air

Lors de la soirée "F Club" conjointement organisée par ses marques, Savage x Fenty et Fenty Beauty, Rihanna s'était confiée sur l'influence de sa grossesse sur son style vestimentaire. "Je profite de ne pas avoir à m'inquiéter de couvrir mon ventre. Si je me sens un peu ballonnée, je me dis tant pis ! C'est [à cause d']un bébé !. Parfois, j'ai envie de rester allongée sur le canapé toute la journée. Mais quand je me maquille un peu et mets du rouge à lèvres, je me transforme. Je m'habille, et quand on est beaux, on se sent bien", a-t-elle expliqué à People.

Rihanna brave donc sa paresse et enchaîne les sorties, gâtant au passage les amoureux de mode qui dissèquent ses tenues. Nul doute que son enfant, fille ou garçon, héritera de son sens du style, combiné à celui du papa, A$AP Rocky.

Rihanna et Rocky se connaissent depuis une dizaine d'années. Ils ont collaboré pour la première fois en 2012 sur la chanson Cockiness (Remix) et l'avaient interprété sur scène aux MTV Video Music Awards la même année. En 2013, ils se sont mis en scène dans le clip de la chanson Fashion Killa, imitant un couple fan de mode en pleine séance shopping. "Son attitude est très Rihanna, elle la tient de sa maman", rappe A$AP Rocky dans la chanson. Pretty Flacko (le surnom d'A$AP Rocky) a peut-être prophétisé la naissance de leur enfant, même bien avant d'officialiser leur relation, en mai 2021.