Rihanna enceinte : transparence et ventre à l'air, elle assume ses courbes de future maman

Fin janvier 2022, Rihanna confirmait sa grossesse en prenant la pose le ventre bien arrondi au bras de son amoureux le rappeur A$AP Rocky pour le site People.com. Depuis, la future maman affiche fièrement ses nouvelles courbes sur les réseaux sociaux mais aussi lors d'événements, sur tapis rouge comme ce vendredi 11 février 2022.

Une soirée célébrant le succès des marques Fenty Beauty et Fenty Skin, spécialisées dans le maquillage et les soins pour la peau, se tenait aux studios Goya de Los Angeles. Sans surprise, la patronne des deux sociétés était de la partie. C'est ainsi que la belle Rihanna a fait crépiter les flashs des photographes en look stylé et mettant surtout en avant son baby bump. En effet, la chanteuse de 33 ans prend la pose en top vert au décolleté side boobs, ventre à l'air. Le haut est divisé en plusieurs franges à strass tombantes. Pour le bas, Rihanna a opté pour un pantalon métallisé, transparent car lui aussi frangé.

Côté mise en beauté, c'est les cheveux longs, noirs et lisses que la belle s'est affichée. La bouche rouge et les yeux parfaitement mis en valeur, la future maman fait sensation. Son compagnon A$AP Rocky apparaît en jean déchiré, baskets aux pieds, casquette vissée sur la tête et bombers violet et blanc sur le dos. Le couple attire l'attention, mais c'est sur le ventre de Rihanna que tous les regards étaient rivés.

Après des mois de secret, l'interprète de Diamonds affiche enfin sa nouvelle silhouette. Début février 2022, la star prenait déjà la pose en haut noir audacieux à lacets, mettant en avant son joli ventre de son future maman. Dans la foulée, lors d'une sortie, elle avait une nouvelle fois affiché ses formes le ventre à l'air sous un manteau de fourrure au motif léopard.

Cette grossesse, Rihanna l'assume pleinement. Elle qui a par le passé été annoncée enceinte à plusieurs reprises, à tort parfois. En décembre dernier, alors qu'elle portait déjà la vie, la belle barbadienne avait tenu à répondre avec humour aux rumeurs. "Vous me mettez enceinte chaque année bon sang", avait-elle déclaré sur Instagram. Il faut croire que cette fois, ce fut la bonne !