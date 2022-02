Rihanna enceinte : nouvelle sortie remarquée, le ventre à l'air

La chanteuse de la Barbade Rihanna a été aperçue se rendant au restaurant Giorgio Baldi à Santa Monica ce mercredi 9 février 2022. La star qui a annoncé être enceinte du rappeur A$ap Rocky (et provoqué une avalanche de réactions) s'est affichée le ventre à l'air.

En effet, La future maman a montré une nouvelle fois son ventre déjà bien arrondi par la grossesse, portant un jean, des chaussures à talons, un top court laissant apparaître son baby bump sous un manteau de fourrure au motif léopard, et une casquette (voir diaporama).

Cette dernière avait déjà fait réagir la toile en arborant une tenue audacieuse avec son baby bump. Toute de noire vêtue, la chanteuse s'était présentée, à l'occasion d'une sortie avec son compagnon, dans un pull en maille ouvert sur la poitrine et le ventre. Il est maintenant très clair que la star ne compte pas renoncer à son statut d'icône de la mode pendant sa grossesse ! Rihanna avait annoncé être enceinte le 31 janvier dernier par la publication d'une série de photos prise dans New-York. Alors que cette dernière avait l'habitude de s'en prendre aux commentateurs qui "chaque année la mettent enceinte", la jeune femme de 33 ans a finalement sauté le pas avec le chanteur A$ap Rocky.

Les deux tourtereaux avaient collaboré ensemble en 2013 pour un clip du rappeur où ils jouaient déjà un couple. Dingue de la chanteuse, une source rapportait à People : "Ils se connaissent et se respectent grâce à la musique, à leur collaboration et à leurs autres projets. Tout est parti de là. Il [A$AP Rocky] l'a admirée et était émerveillé par [Rihanna]. Il avait hâte qu'ils commencent une relation et sentait qu'elle valait le coup d'attendre." C'est "l'amour de ma vie", confiait Asap Rocky à GQ en juin 2021. "C'est tellement mieux (d'être dans une relation). Tellement mieux lorsqu'on trouve la bonne personne. Elle équivaut à un million d'autres. Quand on sait, on sait. C'est la bonne."