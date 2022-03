Diaporama Rihanna enceinte : confidences sans filtre sur sa grossesse !

1 / 27 Rihanna enceinte : confidences sans filtre sur sa grossesse !

2 / 27 Rihanna enceinte quitte la soirée du défilé Gucci en marge de la fashion week à Milan





3 / 27 Rihanna, enceinte, au défilé Dior Femme Automne/Hiver 2022/2023 lors de la Fashion Week de Paris, France, le 1er mars 2022. © Veeren-Clovis/Bestimage





4 / 27 Rihanna, enceinte, au défilé Dior Femme Automne/Hiver 2022/2023 lors de la Fashion Week de Paris, France, le 1er mars 2022. © Veeren-Clovis/Bestimage





5 / 27 Rihanna (enceinte) et son compagnon Asap Rocky quittent le défilé Off-White Femme Automne/Hiver 2022/2023 lors de la Fashion Week de Paris le 28 février 2022.

6 / 27 Exclusif - Rihanna (enceinte) et son compagnon Asap Rocky avec Rorrey Fenty, le frère de Rihanna arrivant au restaurant César Paris le 28 février 2022. © Pierre Perusseau / Bestimage





7 / 27 Rihanna (enceinte) et son compagnon Asap Rocky quittent le défilé Off-White Femme Automne/Hiver 2022/2023 lors de la Fashion Week de Paris le 28 février 2022. Pierre Perusseau / Bestimage





8 / 27 Rihanna (enceinte) et son compagnon Asap Rocky assistent au défilé Off-White femme automne/hiver 2022-2023 à Paris le 28 février 2022. © Veeren / Christophe Clovis / Bestimage





9 / 27 Rihanna (enceinte) et son compagnon Asap Rocky assistent au défilé Off-White femme automne/hiver 2022-2023 à Paris le 28 février 2022. © Veeren / Christophe Clovis / Bestimage





10 / 27 Rihanna, enceinte, au défilé Off-White Femme Automne/Hiver 2022/2023 lors de la Fashion Week de Paris, France, le 28 février 2022. © Veeren-Clovis/Bestimage





11 / 27 Rihanna enceinte et son compagnon Asap Rocky quittent la soirée du défilé Gucci en marge de la fashion week à Milan le 25 février 2022.





12 / 27 Rihanna enceinte et son compagnon Asap Rocky quittent la soirée du défilé Gucci en marge de la fashion week à Milan le 25 février 2022.





13 / 27 Rihanna enceinte et son compagnon Asap Rocky quittent la soirée du défilé Gucci en marge de la fashion week à Milan le 25 février 2022.





14 / 27 Rihanna enceinte et son compagnon Asap Rocky quittent l'hôtel Four Seasons pour se rendre à la soirée Gucci en marge de la fashion week à Milan le 25 février 2022. Asap Rocky porte la nouvelle collection GucciXAdidas présentée à Milan. © Tiziano Da Silva/Bestimage





15 / 27 Rihanna, enceinte, inaugure sa nouvelle boutique de lingerie "Savage X Fenty" à Los Angeles, le 23 février 2022.





16 / 27 Rihanna enceinte a dîné au restaurant Giorgio Baldi à Santa Monica le 15 mars 2022.

Santa Monica, CA - A pregnant Rihanna keeps it cool in baby blue as she heads to Giorgio Baldi restaurant for dinner in Santa Monica.

17 / 27 Exclusif - Rihanna enceinte quitte le restaurant Giorgio Baldi ou elle a dîné avec des amis à Santa Monica le 12 mars 2022.

Santa Monica, CA - EXCLUSIVE - Rihanna shows off her burgeoning baby bump as she leaves Giorgio Baldi restaurant after having dinner with friends in Santa Monica. Shot on 03/12/22. Pictured: Rihanna

18 / 27 Exclusif - Rihanna enceinte quitte le restaurant Giorgio Baldi ou elle a dîné avec des amis à Santa Monica le 12 mars 2022.

Santa Monica, CA - EXCLUSIVE - Rihanna shows off her burgeoning baby bump as she leaves Giorgio Baldi restaurant after having dinner with friends in Santa Monica. Shot on 03/12/22. Pictured: Rihanna

19 / 27 Rihanna enceinte quitte le restaurant Giorgio Baldi ou elle a dîné avec des amis à Santa Monica le 12 mars 2022.





20 / 27 Maria Grazia Chiuri et Rihanna - Défilé Dior Prêt-à-porter Automne/Hiver 2022/2023 dans le cadre de la Fashion Week de Paris, France, le 1er Mars 2022. © Borde-Rindoff/Bestimage





21 / 27 Semi-exclusif - Rihanna - Défilé Dior Prêt-à-porter Automne/Hiver 2022/2023 dans le cadre de la Fashion Week de Paris, France, le 1er Mars 2022. © Borde-Rindoff/Bestimage





22 / 27 Maria Grazia Chiuri et Rihanna - Défilé Dior Prêt-à-porter Automne/Hiver 2022/2023 dans le cadre de la Fashion Week de Paris, France, le 1er Mars 2022. © Borde-Rindoff/Bestimage





23 / 27 Rihanna (enceinte) au photocall "Fenty Beauty et Fenty Skin" à Los Angeles, le 11 février 2022.





24 / 27 Rihanna (enceinte) au photocall "Fenty Beauty et Fenty Skin" à Los Angeles, le 11 février 2022.





25 / 27 Rihanna (enceinte) au photocall "Fenty Beauty et Fenty Skin" à Los Angeles, le 11 février 2022.





26 / 27 Rihanna (enceinte) au photocall "Fenty Beauty et Fenty Skin" à Los Angeles, le 11 février 2022.