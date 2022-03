Rihanna enceinte : cuissardes, mini short en cuir et soutien gorge brillant, look sexy pour aller dîner

Alors que la plupart des stars font en sorte d'éviter les mondanités quand elles tombent enceintes, histoire de préserver le plus longtemps possible un peu de discrétion autour de cet heureux évènement très intime, la chanteuse Rihanna a opté pour une stratégie inverse : elle multiplie les sorties. Et les photographes en sont ravis.

Samedi 12 mars, la star pouvait ainsi être vue à deux reprises dans la journée puisqu'elle a commencé par assister à l'inauguration d'une de ses boutiques Fenty Beauty, à Los Angeles. Le soir venu, Rihanna s'est offert une virée du côté de Santa Monica, pour aller dîner au restaurant Giorgio Baldi. Et elle avait de nouveau mis le paquet côté look ! Elle avait choisi un style glamour rock : ample veste en cuir largement ouverte laissant voir son joli ventre rond à l'air, soutien gorge argenté brillant, mini short en cuir (un ensemble intégralement signé Alexander Wang) et hautes cuissardes à talons (de chez Amina Muaddi).

Malgré ses lunettes de soleil (un modèle XXL Coperni X Gentle Monster) portées en pleine nuit, impossible de ne pas la reconnaître ; son immense tatouage sur la poitrine contribuant aussi à la repérer. L'interprète des tubes Umbrella, Diamonds, We Found Love ou encore Where Have You Been avait complété son look de sexy mama par quelques bijoux notamment un long collier argenté tombant en dessous de sa poitrine (de chez Nikos Koulis) et un tour de cou (de chez Neil Lane).

Rihanna, qui attend son premier enfant avec son compagnon le rappeur ASAP Rocky (de son vrai nom Rakim Athelaston Mayers), assume volontiers cette grossesse documentée par elle-même en photos sur Instagram mais aussi par les photographes qui se régalent de ses sorties. La star originaire de La Barbade, que l'on a récemment vue à la Fashion Week de Paris, s'est expliquée sur ses apparitions médiatiques dans des looks inattendus chez une femme enceinte. "Quand une femme tombe enceinte, la société a tendance à lui faire sentir qu'elle devrait se cacher, qu'elle devrait camoufler son pouvoir de séduction, et qu'elle n'est pas sexy actuellement mais qu'elle le redeviendra plus tard. Je ne crois pas à toute cette merde. Alors j'essaye des choses que je n'aurais peut-être même pas osé faire avant d'attendre un enfant", a-t-elle expliqué en interview avec Refinery29.