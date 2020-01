Rihanna, David Beckham, Ariana Grande... Ces stars qui ont des tatouages ratés

Justin Bieber, Miley Cyrus, Johnny Depp... Ils sont tous complètement accro aux tatouages. Il n'est pas rare de voir quelques fautes d'orthographe, des erreurs de traduction d'une langue à une autre ou encore des dessins pas franchement bien réalisés sur la peau de nos idoles. Cette année 2019 a été, une fois de plus, riche en tattoos ratés. L'occasion rêvée pour un petit trombinoscope.

Commençons par Ariana Grande, qui a réussi à placer deux énormes erreurs en un seul tout petit tatouage. L'artiste Kane Navasard, qui a écrit l'expression 7 Rings (son immense tube) en japonais sur la paume de sa main gauche, a fait une erreur dans le placement des sinogrammes. Ariana s'est en réalité fait graver les mots "Barbecue japonais" à jamais dans la paume de la main. Faisant appel à une amie japonaise, la chanteuse avait finalement modifié le motif, mais il n'était pas juste pour autant. Son tatouage signifierait : "Doigt barbecue japonais."

Elle n'est pas la seule à s'être ramassée sur une traduction hasardeuse. David Beckham a voulu marquer le prénom de sa belle, Victoria Beckham, en sanskrit (une langue indienne) et a fini par faire graver à jamais le prénom "Vihctoria". Même chose pour Britney Spears, qui pensait s'être fait tatouer le mot "Dieu" en hébreu, malheureusement mal orthographié. On pourrait encore citer Rihanna et son tatouage en français "Rebelle Fleur", qui ne veut pas dire grand-chose.

Pas vraiment raté, le tatouage de Scarlett Johansson est un incontournable. C'est l'artiste français Fuzi qui l'a réalisé, en 2016, pionnier du style "ignorant". Lignes pas droites, blagues, motifs détournés ou jamais faits auparavant... Ce style de tattoo est plutôt rare chez les grandes actrices de cinéma. Elle avait donc choisi un fer à cheval à l'envers, avec l'inscription "Lucky You".