Rihanna enceinte : décolleté osé, paillettes et large ventre nu... Nouveau look de grossesse bluffant !

Tout juste rentrée de Paris après avoir pris part à la Fashion Week, la future maman a déjà confié sa volonté de rester sexy tout au long de sa grossesse. Interviewée par Refinery29, elle a récemment expliqué : "Je veux vraiment qu'on renforce cette idée. Quand une femme tombe enceinte, la société a tendance à lui faire sentir qu'elle devrait se cacher, qu'elle devrait camoufler son pouvoir de séduction, et qu'elle n'est pas sexy actuellement mais qu'elle le redeviendra plus tard. Je ne crois pas à toute cette merde. Alors j'essaye des choses que je n'aurais peut-être même pas osé faire avant d'attendre un enfant. Je veux plus de lanières, plus de découpes et moins de tissu."

Amoureuse d'A$AP Rocky, la star s'apprête à devenir maman. Les deux artistes s'étaient rencontrés pour la première fois en 2012 en collaborant sur la chanson Cockiness. L'année suivante, ils s'étaient mis en scène dans le clip de la chanson Fashion Killa. Amis, ils se sont ensuite rapprochés, après avoir été aperçus ensemble lors d'un défilé Louis Vuitton à Paris en juin 2018. "Ils se connaissent et se respectent grâce à la musique, à leur collaboration et à leurs autres projets. Tout est parti de là. A$AP Rocky l'a admirée et était émerveillé par Rihanna. Il avait hâte qu'ils commencent une relation et sentait qu'elle valait le coup d'attendre", a récemment confié une source du magazine People.