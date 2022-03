Rihanna, enceinte : toujours le ventre à l'air, elle ose un nouveau look remarquable

Rihanna a quitté Paris mais poursuit son défilé de looks de grossesse ! Dans la Ville lumière, l'icône mode de 34 ans et compagne du rappeur A$AP Rocky avait assisté à deux shows de la Fashion Week, ceux des maisons Off-White™ et Christian Dior, qui ont présenté leurs collections prêt-à-porter automne-hiver 2022-2023 les lundi 28 février et mardi 1er mars.

Vêtue d'une petite robe en cuir rose pâle pour sa première sortie de la semaine, Riri a surpris les Parisiens le lendemain, en enfilant une nuisette noire transparente révélant son ventre rond et ses sous-vêtements.

En se rendant aux fashion weeks de Milan et de Paris, Rihanna a fait ressentir à son bébé la frénésie des défilés de mode. Nul doute qu'elle formera avec A$AP Rocky et le bébé la petite famille de stars la plus stylée de la planète !

Rihanna et A$AP Rocky se connaissent depuis plusieurs années, et le rappeur n'a jamais caché son admiration pour celle qui est devenue sa chérie. Les deux amoureux ont collaboré pour la première fois en 2012 sur la chanson Cockiness (Remix). En 2013, ils se sont mis en scène dans le clip de la chanson Fashion Killa, imitant un couple passionné de mode en pleine séance shopping.

Voisins de premier rang lors d'un défilé Louis Vuitton à Paris en juin 2018, ils se sont encore côtoyés l'année suivante, pour la réalisation d'une campagne publicitaire Fenty Skin, nom de la marque de produits cutanés de Rihanna.

"Ils se connaissent et se respectent grâce à la musique, à leur collaboration et à leurs autres projets. Tout est parti de là. [A$AP Rocky] l'a admirée et était émerveillé par [Rihanna]. Il avait hâte qu'ils commencent une relation et sentait qu'elle valait le coup d'attendre", a récemment confié une source restée anonyme à People. Leurs admirateurs aussi ont attendu... près d'un an et demi, entre les premiers soupçons et la confirmation de Rocky !