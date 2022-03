Fashion Week : Rihanna enceinte et en nuisette transparente, Louane... pluie de stars chez Dior

"Je profite de ne pas avoir à m'inquiéter de couvrir mon ventre. Si je me sens un peu ballonnée, je me dis tant pis ! C'est [à cause d'] un bébé !", a récemment confié Rihanna. Au-delà de ne pas s'embarrasser, la superstar enceinte de son premier enfant expose volontairement son baby bump. Ce fut encore le cas au défilé Dior, où elle a croisé Louane et Louise Bourgoin...

Après New York, Londres et Milan, Paris hérite du titre de capitale de la planète Mode ! Une nouvelle Fashion Week y a commencé lundi 28 février et s'est poursuivie ce mardi 1er mars 2022. Le défilé Christian Dior était l'événement star de la deuxième journée de cette folle semaine. Rihanna en était une des invitées de marque.

Au défilé Dior, Rihanna a prolongé son marathon mode commencé en Italie, lors du défilé Gucci. La future maman également vue lundi soir au show Off-White™ n'était cette fois pas accompagnée d'A$AP Rocky. Elle avait troqué sa robe moulante pour une transparente, évidemment signée Christian Dior et révélant son ventre rond.

Assise au premier rang entre Bernard Arnault (PDG du groupe LVMH, avec qui elle s'est associée pour la création de sa propre marque de vêtements, Fenty) et sa fille Delphine, Rihanna a découvert et applaudi la collection prêt-à-porter automne-hiver 2022-2023 de Christian Dior.