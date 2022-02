Omar Sy et l'équipe de Lupin attaqués : de nouveaux détails dévoilés, l'enquête se poursuit

Vendredi 25 février, dans le quartier Pablo-Picasso de Nanterre (Hauts-de-Seine) une équipe technique est installée : le tournage de la suite de la série Lupin est en cours, en présence de l'acteur Omar Sy. Mais, vers 15H, entre 15 et 20 personnes cagoulées débarquent pour semer la pagaille et s'emparer de matériel. Un butin estimé à 300 000 euros ! Dans son édition du dimanche 27 février, Le Parisien apporte quelques détails supplémentaires.

C'est donc à l'aide de tirs de mortiers d'artifice que les malfrats ont réussi à créer la panique, opérant en quelques minutes seulement. Une attaque planifiée en amont ? On apprend désormais que les assaillants "étaient munis de couteaux" selon les premiers éléments de l'enquête. Heureusement, ils n'en ont pas fait l'usage et aucun blessé n'est à signaler. "Jamais de tels incidents ne s'étaient produits", a tenu à préciser la municipalité, exaspérée par cette attaque qui vient nuire à l'image du quartier. Deux jours de tournage étaient prévus sur place. "L'autorisation de ce tournage participait à cette ambition de donner une image positive du quartier et de ses habitants qui ont accueilli avec beaucoup de bienveillance ces deux journées de tournage", ajoute-t-elle.

Outre le vol de matériel, les malfrats ont également profité de leur passage éclair sur les lieux pour voler d'autres choses rapporte le quotidien. "Ils en ont aussi profité pour récupérer des affaires personnelles des gens du tournage. Des téléphones mais aussi des blousons, des portefeuilles, etc.", précise une source proche du dossier. On ne sait pas si Omar Sy fait partie des victimes dont les effets personnels ont été dérobés. Nul doute que son téléphone doit regorger de contacts VIP dans le show business ! D'ailleurs, quelques heures plus tard, il débarquait sur la scène de la 47e édition des César pour remettre un prix et il a fait danser la salle.

Une enquête a été logiquement ouverte et confiée à la PJ des Hauts-de-Seine. "Ce samedi, les policiers du SDPJ 92 continuaient à entendre les dizaines de témoins du braquage" relate Le Parisien qui précise toutefois que, pour l'heure, "personne n'a été interpellé."