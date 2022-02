Omar Sy : Le tournage de Lupin (Netflix) attaqué par une vingtaine de personnes encagoulées !

Ce vendredi 25 février, il ne faudra sans doute pas compter sur la présence du populaire acteur Omar Sy à la cérémonie des César, ce dernier était en tournage pour la suite de la série Lupin. Et, on l'imagine, il est sans doute un peu secoué. Pour cause : le comédien âgé de 44 ans et l'équipe du show de Netflix ont été attaqués par des personnes encagoulées.

Comme le rapporte l'AFP, pas moins d'une vingtaine de personnes ont donc attaqué ce vendredi à Nanterre (dans les Hauts-de-Seine) le tournage de la deuxième saison de Lupin. L'acteur Omar Sy, qui y tient le premier rôle, était présent sur les lieux lors de cette attaque qui avait pour but de voler du matériel, relate une source policière. L'équipe a été agressée avec des tirs de mortier d'artifice aux alentours de 15H00, lors du tournage dans le quartier Pablo-Picasso. Fort heureusement, malgré la frayeur, aucun blessé n'est à déplorer. En revanche, les malfrats ont réussi leur coup puisque 300 000 euros de matériel a été dérobé. Un sacré butin !

Pour l'heure, Omar Sy - qui a obtenu une nomination aux Golden Globes pour son rôle dans Lupin - n'a pas encore réagi à cette attaque. Après avoir conquis des dizaines de millions d'abonnés Netflix dans le monde, Omar Sy a renfilé ses baskets de gentleman-cambrioleur pour la très attendue deuxième partie de Lupin, premier carton made-in-France du géant américain et remise à la page du pétillant héros créé en 1905 par Maurice Leblanc.

Ce 25 février, Le Parisien relatait le tournage et ses coulisses. "Le bénéfice pour Nanterre ne se monnaye pas qu'en termes d'image. Selon nos informations, la ville est gagnante à 100 % avec ce tournage. Gaumont, qui réalise la série pour Netflix, aurait ainsi versé une redevance de plus de 5 000 euros à la commune, qui lui a aussi loué une salle municipale pour plus de 1 200 euros. La production a par ailleurs embauché une dizaine de jeunes Nanterriens pour la sécurité et 35 figurants", peut-on lire.