Omar Sy débarque aux César quelques heures après avoir été attaqué et fait danser la salle !

"Quel kiff ! Je vous assure que j'ai tout préparé en me disant : 'Ils vont pas se lever'", a-t-il lancé, un sourire aux lèvres, avant de récompenser la meilleure actrice, Valérie Lemercier (pour Aline) qu'il a aidée à monter sur scène. Et à voir ce show, qui a réveillé une nouvelle cérémonie un peu plate jusque là, difficile de croire qu'Omar Sy a vécu un événement plutôt traumatisant quelques heures plus tôt.

En effet, en plein tournage de la série Lupin à Nanterre, il a vu débarquer ce vendredi une vingtaine d'individus cagoulés qui ont tiré au mortier sur les équipes, à la recherche de matériel à voler. Heureusement, aucun blessé n'a été à déplorer mais les agresseurs sont repartis avec un butin de 300 000 euros. On ne sait pas encore quand reprendra le tournage.

Show must go on pour Omar Sy, donc, qui après avoir remis un César à Valérie Lemercier, a longtemps posé avec son ancien partenaire François Cluzet, avec qui il avait partagé Intouchables, le film de tous les records aux 19,44 millions de spectateurs. En revanche, sa femme Hélène était absente.