Rihanna enceinte : elle dévoile son baby bump dans une tenue sexy, digne de Cléopâtre !

"Je veux vraiment qu'on renforce cette idée, expliquait-elle à Refinery29. Quand une femme tombe enceinte, la société a tendance à lui faire sentir qu'elle devrait se cacher, qu'elle devrait camoufler son pouvoir de séduction, et qu'elle n'est pas sexy actuellement mais qu'elle le redeviendra plus tard. Je ne crois pas en toute cette merde. Alors j'essaye des choses que je n'aurais peut-être même pas osé faire avant d'attendre un enfant. Je veux plus de lanières, plus de découpes et moins de tissu." Rihanna a annoncé qu'elle était enceinte au début du mois de février en partageant une photographie de son ventre rond, capturée dans la salle de bain, sur les réseaux sociaux. Elle avait été aperçue auparavant, auprès de son compagnon, dans les rues froides de New-York... le nombril toujours à l'air.