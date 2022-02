Rihanna enceinte : casual et lookée pour une sortie nocturne avec A$AP Rocky

Rihanna et A$AP Rocky forment un des couples les plus stylés de la planète ! Ils confortent leur statut à chaque apparition et s'y sont encore employés vendredi soir. Cette fois, la future maman s'était couvert le ventre...

Après l'officialisation de sa grossesse, Rihanna s'est lancée dans un défilé de mode virtuel suivi avec la plus grande attention par ses millions d'admirateurs. Elle leur a encore donné du travail ce vendredi 18 février 2022, date d'un rendez-vous amoureux avec son chéri A$AP Rocky. Les futurs parents se sont rendus au restaurant Carbone, dans le quartier de Greenwich Village à New York. Après les tenues de gala du week-end dernier, Rihanna et Rocky ont tous les deux opté pour des tenues plus casual.

Celle de Rihanna était composée d'une veste à capuche R13, d'un t-shirt gris à l'effigie de l'équipe de baseball des New York Mets, d'un jean à strass Martine Rose et de sandales Amina Muaddi. Des lunettes de soleil Versace et un collier vintage Christian Dior accessoirisaient sa tenue. A$AP, lui, s'était entièrement habillé de blanc, avec une doudoune et un pantalon de la collaboration Supreme x BB Simon. Des baskets Nike Air Force 1 complétaient son look du soir.

Ce dîner fut l'occasion pour Rihanna et son petit ami de profiter d'un nouveau tête-à-tête et de lancer leur week-end. Le précédent avait été rythmé par deux soirées Fenty Beauty et Savage x Fenty, puis par le Super Bowl LVI.