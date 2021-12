Emily in Paris saison 2 : Un ex d'Aurélie Dotremont au casting de la série

"Je l'ai su très tôt, oui. J'ai commencé par des publicités à 4 ans et j'y ai pris goût rapidement. Je ne pouvais plus me passer des castings, des plateaux de tournage. J'étais soit à l'école, soit sur un plateau. Ça fait partie de ma vie, j'ai grandi là-dedans. Et aujourd'hui quand je ne tourne pas, je ne suis pas vraiment moi-même. Ça a été une révélation assez jeune. Et je ne sais pas si je sais faire autre chose... Si, je peins un peu à côté. Mais l'actorat c'est quelque chose qui m'a beaucoup donné et qui m'a beaucoup aidé au cours de ma vie", a-t-il confié à Allociné en janvier dernier quand on lui a demandé s'il avait toujours su qu'il irait sur cette voie.

Personnellement, Kevin Dias est un homme heureux puisqu'il partage la vie du mannequin Margot Milano. Ensemble, ils ont eu un petit garçon prénommé Milo (2 ans).