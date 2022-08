Rihanna : Le père de son fils, A$AP Rocky, inculpé après une fusillade !

La nouvelle a été annoncée ce lundi 15 août par les autorités de Los Angeles : le rappeur américain A$AP Rocky a été inculpé pour son rôle dans une fusillade en novembre dernier à Hollywood. Il est visé par deux chefs d'accusation pour agression avec une arme semi-automatique, selon le bureau du procureur de la ville californienne.

L'artiste de 33 ans est soupçonné d'avoir pointé son arme vers un ancien ami lors d'une dispute en novembre dernier, puis, plus tard, d'avoir tiré sur lui à deux reprises, lui infligeant une "blessure légère" selon la police. Il doit comparaître mercredi devant un tribunal. Il avait été arrêté en avril à l'aéroport de Los Angeles, à sa descente d'un jet privé en provenance de la Barbade, d'où est originaire sa compagne Rihanna.

Un antécédent avec la justice

Leur couple avait été officialisé en mai 2021 lorsque le rappeur avait confié au magazine GQ que l'immense star à l'origine des tubes Only Girl et Umbrella était "l'amour de ma vie" et "l'unique". Mais ils se connaissent depuis bien longtemps puisqu'en 2013, le rappeur - connu pour ses albums Long. Live. ASAP ou encore Testing - avait assuré la première partie du Diamonds World Tour (tournée) de Rihanna. Depuis, ils sont donc devenus amoureux l'un de l'autre et sont devenus parents ensemble d'un fils en mai dernier.

En août 2019, soit environ deux ans avant l'officialisation de leur romance, A$AP Rocky avait déjà rencontré des problèmes avec la justice. Il avait été condamné à une peine de prison avec sursis pour violences, suite à son implication dans une rixe à Stockholm, en Suède. Incarcéré dans un premier temps, dans le pays où s'est déroulé l'incident, l'interprète de Praise the lord avait été ensuite libéré par le président américain de l'époque Donald Trump, alerté de la situation par un proche du rappeur : son célèbre collègue Kanye West. Les deux artistes avaient été aperçus ensemble en studio en janvier dernier, rapporte le site de Radio France. De quoi confirmer leur amitié.

A$AP Rocky reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif.