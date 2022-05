Rihanna maman collée à son fils : un proche de la star brise le silence sur sa nouvelle vie

Le 19 mai dernier, Rihanna a donné naissance à son premier enfant, à l'âge de 34 ans. Un petit garçon qui fait depuis son bonheur. Après quelques jours de silence, un proche du couple Rihanna et ASAP Rocky donne des nouvelles de la chanteuse, à People. La star découvre les joies de la maternité et elle et son compagnon "se portent bien" dans leurs nouveaux rôles. "Être un nouveau parent est bien sûr un ajustement, mais ils vont très bien, a affirmé la source à nos confrères. Leur petit garçon est en bonne santé et Rihanna est en admiration devant lui."

Une maman déjà complètement éprise de son petit garçon. Après avoir vécu une grossesse qui l'a pleinement épanouie, l'interprète de Diamonds semble aimer tout autant si ce n'est plus sa vie de maman. "Rencontrer son fils était bien sûr aussi très spécial", ajoute la source. Et "Rihanna le quitte à peine", désormais. Une jeune maman décrite comme "fantastique". Si Badgalriri a décidé d'accoucher à Los Angeles c'est parce qu'elle possède là-bas une immense maison avec jardin. On apprend ainsi que la star "aime s'asseoir dehors avec son bébé". Heureuse aux côtés de son fils, Rihanna n'est donc pas pressée de retourner travailler. L'entreprise Fenty devra attendre.