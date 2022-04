Rihanna enceinte et en petite tenue : baby shower et retrouvailles avec ASAP Rocky après les polémiques

Malgré les problèmes récents qui auraient pu mettre à mal leur couple, Rihanna et A$AP Rocky semblent rester plus soudés que jamais. Photographiée avec son chéri devant le restaurant Giorgio Baldi, Riri s'apprêterait à célébrer sa baby shower avec sa famille et ses amis à Santa Monica. Très sexy avec un soutien-gorge transparent à paillettes associé à un mini-short, la belle brune n'a pas hésité à laisser, encore une fois, son énorme baby bump à l'air. Pour compléter cet ensemble, la chanteuse portait des escarpins glitter ainsi qu'une chemise blanche ample et une veste noire.

De son côté, le rappeur portait une tenue décontractée : un jean noir et un sweat à motifs. Tactile, la jeune femme repérée en 2004 par le producteur Evan Roger à la Barbade, tenait tendrement son compagnon par le bras. Un bon signe pour les amoureux !

Le 20 avril dernier, le chéri de Rihanna (Robyn Rihanna Fenty de son nom complet) avait été arrêté à l'aéroport de Los Angeles alors qu'il revenait de la Barbade. "Ce drame est la dernière chose dont Rihanna a besoin en ce moment. Elle veut être tranquille, détendue et concentrée à 100 % sur l'arrivée de son bébé, sans stresser", avait confié une source proche de Riri à Entertainment Tonight. Le rappeur, de son vrai nom Rakim Mayers, est suspecté d'implication dans une fusillade survenue en novembre dernier. Quelques heures après son arrestation, A$AP Rocky a été libéré sous caution. Le rappeur a déboursé la somme de 550 000 dollars (500 000 euros) pour retrouver la liberté. Il risque une peine d'un an de prison.

Bouleversée, l'interprète du titre Umbrella avait même été contrainte d'annuler sa baby shower prévue quelques jours plus tard. Le 21 avril 2022, l'un des proches de la chanteuse avait confié au tabloïd The Sun : "Rihanna était là quand Rocky a été arrêté et a pleuré sans arrêt (...) Elle est très enceinte et ce sont des accusations très graves, c'est un scénario cauchemardesque pour elle."

Le 15 avril 2022, le rappeur était cette fois accusé d'infidélité envers Rihanna. Il aurait eu une aventure avec Amina Muaddi. Des rumeurs vite balayées par la créatrice elle-même et par Rihanna.

Cette fin de grossesse est décidément difficile à gérer pour la jolie Rihanna pour qui tout semble néanmoins rentrer dans l'ordre. On l'espère !