"Je ne sais pas quand j'ovule" : les confidences cash de Rihanna sur sa grossesse inattendue !

"Je ne dirais pas que c'était prévu. Mais nous n'étions certainement pas contre, non plus ! Je ne sais pas quand j'ovule ou ce genre de conneries. On s'amuse et puis c'est tout. Et voilà, la deuxième barre était là, sur le test. Je n'ai pas perdu de temps, je l'ai appelé et je lui ai montré. Puis je suis allée chez le médecin le lendemain et notre grand voyage a commencé !", a-t-elle expliqué, philosophe. Les deux amoureux semblent en tout cas ravis de ce qui les attend.

Pourtant, leur couple est plutôt récent : alors qu'ils se connaissent depuis de nombreuses années, ils ne se sont avoués leurs sentiments que très récemment. Un fait que la chanteuse s'attribue, consciente qu'elle n'arrive pas encore à accorder totalement sa confiance. "Les gens ne sortent pas de la friendzone facilement avec moi et je prends en général beaucoup de temps pour comprendre à quel point je le connais et il me connait. Nous savons aussi que nous pouvons nous poser des problèmes", raconte-t-elle au sujet de son compagnon.

Un challenge qui "l'excite beaucoup" et qu'elle "accepte", selon ce qu'elle a confié aux journalistes, un voyage qui l'a "débordée". "Je me suis laissée surpasser par ce moment mais j'en profite pleinement, et puis, ma mère a très hâte d'être grand-mère !" a-t-elle conclu sur le sujet. Avant d'en ouvrir un autre : la suite de sa carrière.

"Je suis sur un nouveau projet totalement différent de ce que je voulais faire avant. Je pense que ce que je vais faire là me va mieux, beaucoup mieux. C'est plus authentique, cela sera plus marrant pour moi et cela m'enlève un sacré poids", confie-t-elle. Pour rappel, ses dernières chansons datent de 2016 : les années suivantes, elle avait en effet préféré se consacrer à la mode et à sa marque Fenty.