Rihanna enceinte et trompée par A$AP Rocky ? Amina Muaddi, la supposée maîtresse, sort du silence

C'est la nouvelle qui a pris tout le monde de court ce jeudi 14 avril. Sur les réseaux sociaux, Rihanna était l'un des principaux sujets de conversation. A$AP Rocky aurait trompé la chanteuse de 34 ans - enceinte de leur premier enfant - avec Amina Muaddi, créatrice de mode que le couple connaît bien. La supposée maîtresse n'avait pas réagi, préférant consacrer son temps à des choses bien plus intéressantes que ce qui peut se dire sur elle. Mais en constatant l'ampleur qu'avait pris la situation et les dégâts qu'elle pourrait causer, la jeune femme est sortie du silence.

Dans un communiqué dévoilé par TMZ et le DailyMail, Amina Muaddi a fermement démenti avoir entretenu une relation intime avec A$AP Rocky : "J'ai toujours pensé qu'une rumeur infondée, même la plus ignoble, sortie tout droit des réseaux sociaux ne méritait ni attention ni réaction. J'ai d'abord pensé que cette rumeur ne serait jamais prise au sérieux. Mais au cours des dernières 24 heures, je me suis souvenue que la société dans laquelle on vit préférait alimenter de fausses informations au détriment des bonnes et qu'elle n'avait aucune limite."

Soulignant à quel point il était incroyable de lancer de telles rumeurs alors même que Rihanna est enceinte - "l'un des meilleurs moments d'une vie" précise-t-elle -, Amina Muaddi a poursuivi : "Par conséquent, je me dois de prendre la parole, pas seulement parce que ça me concerne mais aussi et surtout parce que cela concerne des personnes dont je suis proche et pour qui j'ai un profond respect et une très grande affection." Une déclaration qui vient corroborer les propos d'un proche du couple recueillis un peu plus tôt dans la journée par TMZ : "Cette histoire est 100% fausse. Tout va bien entre eux."