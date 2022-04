Rihanna enceinte : robe mini mini et flashy pour une sortie remarquée au restaurant

Rihanna vit pleinement sa première grossesse ! Après sa sortie remarquée dansune tenue transparente à l'after party de Jay-Z pour les Oscars, la chanteuse de 34 ans a cette fois-ci été photographiée lors d'une virée dans un restaurant de Los Angeles. C'était le samedi soir dernier, quand celle qui attend un enfant avec le rappeur Asap Rocky s'est rendue au Giorgio Baldi, l'un de ses QG. Rihanna était d'humeur à couvrir son ventre mais pas ses jambes...

En effet, la star portait, pour l'occasion une robe rose avec des fines bretelles et un décolleté plongeant. On retrouvait également des plumes couleur pistache sur la bordure de la robe au niveau des cuisses. L'interprète de Diamonds avait par ailleurs choisi une paire d'escarpins de la même couleur pour assortir son look totalement branché et élégant de femme enceinte ! La robe en question est une pièce de la maison Saint Laurent, estimée à environ 1500 euros. La star avait complété son look avec un rouge à lèvres cerise, et des grandes bagues émeraudes sur chaque main. Ses cheveux étaient détachés et lui arrivaient jusqu'aux hanches.

Rihanna ne cesse de repousser les codes des tenues de femmes enceintes en se présentant dans des looks toujours plus osés et recherchés. La semaine dernière au château Marmont de Los Angeles, en présence de Jay-Z, Beyonce ou encore Zoe Kravitz, la chanteuse et future maman avait exhibé son ventre dans un haut transparent qui recouvrait juste sa poitrine. Elle portait également une jupe paillette. On aura bien compris que la chanteuse a fait de sa grossesse un véritable défi pour la mode. "Le visage s'arrondit, tout devient un challenge, même s'habiller et se maquiller. Mais j'adore les challenges, j'aime les moments qui me forcent à devenir créative et à imaginer des nouvelles choses. Et avec la beauté, il y a tellement à faire !" confiait-elle pour ELLE en mars dernier.