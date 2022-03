Rihanna enceinte : craquante en robe et baskets avec A$AP Rocky, derniers achats avant l'accouchement

Depuis qu'elle a officialisé sa grossesse, Rihanna enchaîne les sorties ! Elle a encore été aperçue cette semaine, en train de faire du shopping. La future maman prépare la venue au monde de son premier enfant, des préparatifs réalisés avec style...

Le défilé de looks de grossesse de Rihanna continue ! Aperçue mercredi après-midi (23 mars 2022) à Los Angeles en compagnie d'A$AP Rocky, la chanteuse de 34 ans a encore régalé ses admirateurs. Le couple s'est d'abord rendu dans une boutique de cadeaux Tesoro dans le quartier de Fairfax, et a poursuivi son après-midi shopping au magasin Fred Segal, à West Hollywood.

Rihanna a profité de cette journée ensoleillée pour oser un adorable look printanier ! Elle portait une robe nude Simone Rocha et était chaussée de baskets Air Jordan 4 Union, modèle issu de la collaboration entre Jordan et la boutique Union Los Angeles et graal très convoité de la sneaker. Des lunettes de soleil Loewe et une panoplie de bijoux accessoirisaient sa tenue.

A$AP Rocky s'est mis au diapason ! Le rappeur et futur papa a commencé son périple shopping en veste et jogging de la collaboration entre son collectif, AWGE, et le constructeur Mercedes-Benz. Rocky s'est changé pour la deuxième partie de l'après-midi, et avait enfilé un look entièrement noir avec un bomber Saint Laurent et des baskets adidas.

Dans quelques semaines, Rihanna et Rocky accueilleront donc leur premier enfant ! Grâce à leurs nombreuses apparitions, le couple a permis à des millions d'internautes de suivre l'avancée de la grossesse. Rihanna l'a officialisée le 3 février dernier, en postant sur Instagram une photo d'elle relevant son t-shirt et découvrant son ventre rond.

Récemment interviewée par le magazine Elle, Rihanna s'est confiée sur cette grossesse très médiatisée. "Le visage s'arrondit, tout devient un challenge, même s'habiller et se maquiller. Mais j'adore les challenges, j'aime les moments qui me forcent à devenir créative et à imaginer des nouvelles choses. Et avec la beauté, il y a tellement à faire !", a-t-elle notamment expliquée.

Et à la question "quelle genre de maman serez-vous ?", sa réponse est sans détour : "Je pense que c'est le genre de mère que je vais être, une psychopathe !"