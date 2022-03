Rihanna enceinte : elle s'affiche avec une énorme bague lors d'une séance shopping pour bébé

En plus d'être le titre de l'une de ses chansons, la chanteuse Rihanna aime les porter... On parle ici bien évidemment de diamants ! La star a été vue en pleine séance shopping dans le quartier de Kitson à Los Angeles en train de porter une somptueuse bague couverte de diamants, une pièce réalisée par la maison Briony Raymond. La chanteuse était en train de faire des emplettes pour l'arrivée de son bébé.

La star de 34 ans, en couple avec le rappeur Asap Rocky et enceinte de ce dernier, portait la magnifique bague à l'annulaire de la main gauche. Toujours extrêmement soignée, Rihanna portait un t-shirt Grave Digger large qui recouvrait une grande partie de son baby bump avec quoi elle a opté pour un jean taille basse et une paire de talons à fourrure (voir diaporama). Pour rappel, Rihanna a annoncé être enceinte le 31 janvier dernier du chanteur et rappeur Asap Rocky. Les deux tourtereaux, alors qu'ils étaient amis de longue date, avaient commencé à se fréquenter en 2019. Ils avaient notamment été vus du côté de la Barbade en vacances, leur île d'origine.

Alors que la grossesse de la jeune femme est beaucoup commentée, notamment lorsqu'elle présente ses looks de femmes enceintes toujours plus sexy les uns que les autres, Rihanna avait offert quelques commentaires pour Elle sur le déroulement de sa grossesse et surtout sa vision du rôle de mère. "Je pense que c'est le genre de mère que je vais être, une psychopathe !" avait confié cette dernière avec humour. Elle avait également affirmé son admiration pour le genre de mère qui "permet à ses enfants d'être qui ils sont" et celle qui "peut vous aplatir si vous parlez mal de son enfant", avant d'ajouter, "cela va vraiment avec mon caractère !" Finalement, la star a décidé de profiter du repos que permet la vie de femme sans enfants. "Je n'aurais plus vraiment de sommeil après, alors je dois vraiment en profiter maintenant avant que cela ne devienne quelque chose du passé !" confiait-elle au magazine.