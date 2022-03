Rihanna, enceinte : ventre couvert et jambes à l'air, la future maman surprend

Depuis l'annonce de sa grossesse, Rihanna enchaîne les sorties et les voyages ! Rentrée de Paris où elle a assisté à la Fashion Week, la superstar et future maman retrouve ses petites habitudes californiennes. Elle poursuit également son défilé de looks et s'est distinguée avec une nouvelle tenue, ventre couvert et jambes à l'air, fait rare pour être souligné...

Les fans de Rihanna le savent : Giorgio Baldi, à Santa Monica, est un de ses restaurants préférés ! Elle y a encore dîné ce mardi 15 mars 2022. Aperçue à sa sortie de l'établissement, Riri a surpris les photographes présents grâce à son look. La chanteuse de 34 ans et compagne du rappeur A$AP Rocky avait le ventre couvert sous un pull à capuche bleu ciel de la marque Awake.

Une veste Walter Van Beirendonck, une mini-jupe en lurex The Attico, des sandales Amina Muaddi et un sac Fendi complétaient sa tenue du soir.

Le week-end dernier, Rihanna en portait une autre, pour célébrer l'arrivée de sa marque de maquillage, Fenty Beauty, dans les boutiques Ulta Beauty.