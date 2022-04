Rihanna enceinte : A$AP Rocky, le père de son enfant, arrêté

Le terme de la grossesse de Rihanna n'est pas connu mais un récent événement pourrait faire venir bébé plus tôt que prévu. Ce mercredi 20 avril, A$AP Rocky, son compagnon et père de son futur enfant, a été arrêté. De retour de la Barbade, le rappeur n'a pas eu le temps de voir son jet se poser sur le tarmac qu'il était directement emmené par les autorités, menottes au poignet.

"Rakim Mayers, mieux connu sous le nom de A$AP Rocky, a été arrêté mercredi à l'aéroport international de Los Angeles en lien avec une fusillade de novembre 2021, selon plusieurs sources policières proches du dossier" a confirmé TMZ. Le chanteur de 33 ans est soupçonné d'être impliqué dans une fusillade survenue le 6 novembre dernier à Los Angeles. L'information a été confirmée par son avocat, maître Alan Jackson. Selon la victime ayant survécu aux tirs qu'elle a reçus, A$AP Rocky s'est approché d'elle avec une arme à feu et lui aurait "tiré dessus 3 ou 4 fois".

Ce ne sont pas les soucis qui manquent pour la fin de grossesse de Rihanna. L'artiste, qui pensait vivre les dernières semaines apaisées, a été plus chamboulée qu'autre chose. Il y a quelques jours, une rumeur enflammait la Toile, affirmant qu'A$AP Rocky avait trompé la chanteuse alors qu'elle attendait leur enfant avec une créatrice de mode Amina Muaddi. Il aura fallu un démenti de la jeune femme et des explications pour éteindre les braises d'un chaos annoncé.

Pour oublier cette mauvaise passe, Rihanna et A$AP Rocky s'étaient donc envolés direction La Barbade, l'île dont l'interprète de Pour it up est originaire, pour profiter d'un peu de repos et de moments en amoureux avant l'arrivée de bébé. Jet ski, soirées, romantisme et farniente sur la plage, étaient au rendez-vous pour les futurs parents avant que la réalité ne rattrape un peu trop tôt A$AP Rocky. Il n'y a plus qu'à espérer pour Rihanna que son chéri soit rapidement et définitivement mis hors de cause dans l'affaire pour qu'ils savourent pleinement et sans contrainte le bonheur de leur nouvelle vie à trois...