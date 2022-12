Rihanna dévoile enfin le visage de son fils : "Il lui ressemble tellement !", ses fans hallucinent

Maman depuis le 13 mai 2022, Rihanna restait jusqu'à présent très discrète concernant son fils. Le 17 décembre 2022, l'interprète du titre Love on the brain a filmé pour la première fois son fils de 7 mois - dont elle n'a pas révélé le prénom - dans une vidéo publiée sur TikTok.

Assis confortablement dans un siège bébé à l'intérieur d'une voiture, le garçon apparaît souriant et semble être le parfait mélange entre la chanteuse et son compagnon A$AP Rocky. En légende, elle écrit : "hacked" ("piraté"). "You tryna get mommy phone ?" ("Tu essayes de prendre le téléphone de maman ?") demande l'interprète du titre Bitch Better Have My Money au nourrisson. L'adorable petit garçon s'empare ensuite du téléphone et tente de le mettre dans sa bouche, "Oh, wow. Oh, wow", souffle l'artiste.

"Nous vivons tous cela en même temps, n'est-ce pas ? Il est si précieux.", "Il ressemble à sa maman et à son frère awww", "Mais Rihanna son fils lui ressemble tellement ! 9 mois totalement rentabilisés", peut-on lire en commentaires.