Rihanna maman d'un bébé de 5 mois "heureux et merveilleux", ses toutes premières confidences

La nouvelle avait pris tout le monde de court en fin d'année dernière. Rihanna, en couple avec ASAP Rocky, annonçait sa grossesse lors d'une balade new-yorkaise en amoureux. Le baby bump à découvert dans une doudoune rose pétant, la chanteuse avait le sourire jusqu'aux oreilles de pouvoir enfin dévoiler au grand jour le secret qu'elle s'était donné tant de mal à cacher. Bébé tant attendu est arrivé le 13 mai 2022. Un petit garçon dont le prénom n'a pas encore été annoncé par les parents par manque de temps comme l'a confié Rihanna : "Nous n'avons pas encore pris le temps de le faire, c'est aussi simple que cela. Nous profitons juste de la vie."

Sans révéler le doux nom de son garçon, Rihanna a profité de la première de son Savage X Fenty Show Vol. 4 à Los Angeles pour faire ses premières confidences au sujet de la maternité et de son fils. Et bébé est "heureux et merveilleux" à en croire les propos de la maman à Entairnment Tonight. L'artiste de 34 ans, complètement gaga, adore voir son fils se réveiller : "Les matins, voir sa tête du matin ! Voir un bébé avec des petites poches sous les yeux, qui se réveille, et qui est juste déconcerté, comme surpris. Ils essaient de comprendre où ils sont. C'est trop mignon, c'est mon moment préféré de la journée."

Cinq mois après son accouchement, Rihanna a repris du service. Elle a d'ailleurs sorti un tout nouveau titre baptisé Lift me up après avoir annoncé qu'elle assurerait la mi-temps du prochain Superbowl prévu en février 2023. Un événement aussi énorme qu'inespéré pour les fans de la chanteuse qui, musicalement parlant, n'avait plus de nouvelles d'elle. Le retour s'annonce fracassant et l'accueil du public très chaleureux. Un amour dont elle aura sûrement bien besoin.

Si une merveille est entrée dans sa vie récemment, Rihanna a aussi traversé des moments compliqués au cours de sa grossesse comme l'implication de son chéri dans une affaire de fusillade survenue fin 2021 à Los Angeles. Alors que le couple revenait de vacances, le rappeur était interpellé à leur descente de l'avion comme principal suspect. Une affaire pour laquelle il a plaidé non coupable. Le dénouement devrait avoir lieu dans les prochains jours.