A$AP Rocky inculpé après une fusillade : le compagnon de Rihanna plaide non coupable

Inculpé lundi dernier pour son rôle dans une fusillade en novembre 2021 à Hollywood, comme l'on rapporté les autorités de Los Angeles, le rappeur américain A$AP Rocky - en couple avec la célèbre chanteuse Rihanna et tout juste papa d'un petit garçon avec elle - a plaidé non coupable hier devant un tribunal de Los Angeles. Il a réfuté les accusations dont il fait l'objet et "a été laissé libre moyennant une caution de 550 000 dollars et doit comparaître à nouveau devant un tribunal le 2 novembre", rapporte l'AFP.

Pour rappel, l'artiste de 33 ans est visé par deux chefs d'accusation pour agression avec une arme semi-automatique, selon le bureau du procureur de la ville californienne. Il aurait pointé son arme vers un ancien ami lors d'une dispute en novembre dernier avant de lui tirer dessus à deux reprises, lui infligeant alors une "blessure légère" d'après la police. Il avait été arrêté en avril à l'aéroport de Los Angeles, à sa descente d'un jet privé en provenance de la Barbade, d'où est originaire sa compagne Rihanna.

Une affaire toujours pas classée

Leur couple avait été officialisé en mai 2021 lorsque le rappeur avait confié au magazine GQ que l'immense star à l'origine des tubes Diamonds et Umbrella était "l'amour de ma vie" et "l'unique". Cela faisait de nombreuses années déjà qu'ils se fréquentaient puisque le rappeur - célèbre pour ses albums Long. Live. ASAP ou encore Testing - avait assuré la première partie du Diamonds World Tour (tournée de la chanteuse) en 2013.

Pour en revenir à cette affaire, A$AP Rocky a déjà rencontré des problèmes avec la justice par le passé, notamment après avoir été inculpé pour son implication dans une rixe à Stockholm, en Suède, en août 2019. Il avait été condamné à une peine de prison avec sursis pour violences, avant d'être libéré par le président américain de l'époque Donald Trump, alerté de la situation par un proche du rappeur : son célèbre collègue Kanye West.

Plus de peur que de mal donc pour le chéri de Rihanna, qui devra tout de même retourner se défendre au tribunal en novembre prochain pour cette nouvelle affaire, à savoir sa prétendue implication dans une fusillade survenue à Hollywood en 2021.