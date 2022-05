Rihanna maman : A$AP Rocky s'épanche sur leur garçon et leur vie de couple

Tout va pour le mieux entre Rihanna et A$AP Rocky. Peu bavard habituellement, le rappeur qui a pris la parole pour faire quelques confidences sur son couple à l'occasion de sa couverture du numéro été de Dazed and Confused. Et visiblement, le nouveau papa voit la vie en rose !

Le leader d'Asap Mob s'est d'abord exprimé au magazine du mode sur son entente avec la mère de son fils, et notamment leur association vestimentaire. "Je pense juste que c'est naturel. Nous avons l'air bien ensemble. Vous savez, c'est beaucoup de travail pour être assortis au moment de quitter la maison, a-t-il expliqué. Parfois, on s'assortit avec un t-shirt, ou nous portons juste les mêmes vêtements. Si j'achète un tee-shirt qu'elle aime, je m'attends à ce qu'elle me le vole... et ensuite je dois le voler en retour." En tant qu'icône de la mode, ils ont bien sûr une réputation à tenir !

La rappeur s'est également confié sur un moment fort qu'il a vécu avec sa célèbre compagne, celui du retour sur la terre de ses ancêtres, à la Barbade (d'où est aussi originaire Rihanna), là où il a découvert ses racines familiales. "C'était incroyable honnêtement, J'avais de la famille qui venait à New-York qu'une fois tous les cinq ans, de la famille à qui je n'ai parlé que par téléphone toute ma vie. (...) J'ai été élevé pour connaître mon héritage, mais il me manquait l'expérience. Je ne l'ai vécu qu'à l'âge adulte. C'était une des choses les plus irréelles auxquelles j'ai été confronté de ma vie". Enfin, interrogé sur l'éducation qu'il allait donner à son fils, A$AP Rocky n'a pas bronché et s'annonce comme un papa tranquille. "Je veux juste des enfants cool avec des parents cool (...) Je ne veux pas que mes enfants perdent leur imagination, même adultes."

A$AP Rocky et Rihanna se sont rencontrés en 2013 à l'occasion d'une collaboration professionnelle. Les deux vedettes avaient, à l'époque, joué un couple dans le clip de Fashion Killa. C'est leur ami Virgil Abloh (décédé d'un cancer en novembre dernier) qui s'était occupé de la réalisation. Une histoire prémonitoire mais qui a mis du temps à voir le jour. En effet, A$AP et Riri sont restés bons amis un sacré moment avant de sauter le pas en 2020. Près de deux ans plus tard, les tourtereaux ont acceuilli à la mi-mai un petit garçon. Encore caché, les fans n'attendent plus qu'une chose : découvrir la bouille et le prénom du nouveau-né. Encore un peu de patience, la nouvelle ne devrait pas tarder !