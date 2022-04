Rihanna bientôt maman et mariée ? A$AP Rocky la rejoint pour le jour "le plus important de sa vie"

En revanche, ces clichés pourraient bien indiquer que la chanteuse s'apprête à accoucher entourée des siens sur son île natale, comme elle l'avait prévu selon The Mirror. "Il y aura une piscine d'accouchement à la pointe de la technologie", révélait le journal qui indiquait également que les amis de Rihanna devraient avoir droit à des soins spa en attendant l'accouchement. Rihanna, quant à elle, profitera elle-aussi de nombreux massages avant la naissance de son bébé. "Pour elle, le jour où elle devient mère est le plus important de sa vie. Elle veut que ce soit aussi magique que possible, a expliqué la source. Elle aura avec elle les personnes qui lui tiennent le plus à coeur, y compris sa mère Monica et sa meilleure amie d'enfance Sonita Alexander, qui est médecin et avec qui elle veut accoucher."

Ils vont se marier, c'est sûr

Selon Sunday Mirror, la chanteuse et son compagnon pourraient également rapidement se marier à la Barbade. "Rihanna est totalement éprise d'A$AP. (...) Ils vont se marier, c'est sûr. Elle a dit à ses amis qu'elle voulait être avec lui pour toujours, et il a dit la même chose. Rien n'est encore prévu quant à la date des noces, mais ce ne sera pas avant la naissance du bébé. Elle a toujours voulu se marier", aurait ainsi confié une source proche du couple. La jolie brune aurait d'ailleurs déjà trouvé la marraine de son nouveau-né : la Première ministre barbadienne Mia Mottley.

Pour rappel, il y a quelques jours le blogueur de mode Louis Pisano avait annoncé la rupture du couple sur Twitter. "Rihanna et ASAP Rocky se sont séparés. Rihanna a rompu avec lui après l'avoir surpris en train de tromper la créatrice de chaussures Amina Muaddi", avait-il tweeté. Rapidement, la créatrice a tenu à nier les rumeurs la concernant. Une source proche de Rihanna et d'A$AP Rocky avait également révélé que les rumeurs de rupture et d'infidélité étaient "100% fausses" voire même "un million de pour cent fausses". "Ils vont bien" confiait cette même source.