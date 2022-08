Rihanna et A$AP Rocky photographiés avec leur bébé, apparition remarquée à Los Angeles

Maman depuis mai dernier, la très populaire chanteuse Rihanna découvre les joies de la maternité. La star âgée de 34 ans, en couple avec le rappeur Asap Rocky, a fait quelques rares sorties publiques depuis qu'elle a donné naissance à son bébé mais, jusqu'à présent, elle n'était jamais apparue avec son fils.

Dimanche 14 août, Rihanna a été repérée à la descente d'un jet privé sur le tarmac d'un aéroport de Los Angeles et, pour la première fois, on a pu voir que bébé était du voyage ! L'interprète des tubes Umbrella, Diamonds ou encore We Found Love était tout de noir vêtue et cachée sous une casquette. Quant à son compagnon, lui aussi muni d'une casquette, il était en chemise et t-shirt blanc. Le couple voyageait avec du renfort puisqu'on a pu voir que c'est un garde du corps qui s'est occupé de tenir le porte-bébé dans ses bras pour faire descendre de l'appareil leur fils. Rihanna et Asap Rocky rentraient chez eux en Californie après un petit séjour à New York. Les jeunes parents y avaient été repérés amoureux et lookés dans les rues de Big Apple.

Rihanna, qui a multiplié les looks sexy pendant sa grossesse afin de montrer qu'une femme enceinte peut continuer à s'habiller comme elle le souhaite et avoir de l'allure, n'avait pas particulièrement programmé de devenir mère. Interrogée par le magazine Vogue, la star avait ainsi déclaré : "Je ne dirais pas que c'était prévu. Mais nous n'étions certainement pas contre, non plus ! Je ne sais pas quand j'ovule ou ce genre de conneries. On s'amuse et puis c'est tout. Et voilà, la deuxième barre était là, sur le test. Je n'ai pas perdu de temps, je l'ai appelé et je lui ai montré. Puis je suis allée chez le médecin le lendemain et notre grand voyage a commencé !"

Depuis qu'elle a accouché, Rihanna est toutefois un peu plus discrète, ses sorties s'étant ralenties. Il faut dire que la chanteuse doit certainement vouloir profiter le plus possible de son bébé et être présente pour lui même si elle a des gens pour l'aider au quotidien.