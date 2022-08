Rihanna et Asap Rocky : Les jeunes parents réapparaissent enfin, un couple amoureux et looké à New York

Rihanna se fait discrète. Devenue maman le 13 mai dernier d'un petit garçon avec son compagnon A$AP Rocky, elle a fait sa première sortie officielle depuis la naissance de son bébé, le 1er juillet dernier. Et il aura fallu attendre ce vendredi 12 août 2022 pour voir enfin les jeunes parents réapparaître côte à côte. C'est dans les rues de New York, alors qu'ils allaient s'offrir un dîner ensemble, que la chanteuse et son compagnon ont été photographiés.

En robe noir en satin, perchée sur des escarpins, la jeune maman était rayonnante. La princesse de la Barbade avait opté pour un hoodie gris pour se couvrir, quand Asap Rocky était lui aussi très looké pour cette sortie en tête à tête. Devenus parents pour la première fois il y a maintenant trois mois, les amoureux s'offrent un peu de temps rien que pour eux. Et c'est une sexy mama que l'on a donc pu voir au bras de son homme, dans les rues de New York. Une réapparition qui va faire plaisir aux fans.

Avant l'accouchement de Riri, A$AP Rocky avait créé la stupeur lorsqu'il avait été arrêté par la police à sa descente d'un jet privé en provenance de la Barbade. Rakim Mayers, de son vrai nom, était suspecté d'implication dans une fusillade en novembre dernier. Mais il a été depuis libéré sous caution, ayant dû débourser la somme de 550 000 dollars (500 000 euros). Quelques semaines auparavant, il avait été accusé d'infidélité envers Rihanna, des rumeurs depuis démenties.

Une maman qui ne quitte pas son bébé

Et cette sortie en amoureux à New York met définitivement fin à ces rumeurs. Le couple est apparu complice et soudé, souhaitant juste s'offrir un peu de temps pour eux, ce que tous les jeunes parents pourront largement comprendre. D'autant que comme toute jeune maman, Rihanna est totalement accro à son premier enfant. À 34 ans, elle "est en admiration devant lui", a fait savoir un proche de l'interprète de Diamonds. "Rihanna le quitte à peine", a-t-il ajouté. Mais ce soir là, le baby n'était pas de la partie, laissant Rihanna et Asap Rocky profiter de ce moment suspendu.