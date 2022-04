Arrestation d'A$AP Rocky : "La dernière chose dont a besoin Rihanna", proche de l'accouchement

La grossesse de Rihanna n'est pas de tout repos. Après avoir fait face à des rumeurs de tromperie (démenties depuis), la chanteuse a dû affronter l'arrestation de son compagnon, A$AP Rocky. Malgré les nombreux remous, la future maman souhaite rester zen avant tout.

"Ce drame est la dernière chose dont Rihanna a besoin en ce moment. Elle veut être tranquille, détendue et concentrée à 100 % sur l'arrivée de son bébé, sans stresser, a confié une source proche de l'interprète d'Umbrella à Entertainment tonight. C'est une chose qu'ils n'avaient pas vu venir." Rihanna, qui a déclaré se trouver dans le troisième et dernier trimestre de sa grossesse, avait passé quelques jours avec sa famille à la Barbade, île des Caraïbes d'où elle est originaire. "Rihanna a tenu à gérer la médiatisation de sa grossesse selon ses propres conditions et soudainement, les événements deviennent hors de contrôle", a complété la source.

A$AP Rocky libéré sous caution

Agé de 33 ans, A$AP Rocky a été arrêté mercredi 20 avril à sa descente d'un jet privé en provenance de la Barbade. Le chanteur, qui porte le vrai nom Rakim Mayers, est suspecté d'implication dans une fusillade en novembre dernier. A cette époque, il avait été interpellé par la police de Los Angeles à la suite d'une dispute entre deux connaissances survenue à Hollywood, dans laquelle il aurait tiré avec une arme de poing sur une personne. La victime du ou des coups de feu de novembre dernier n'a pas été nommée par la police et souffre de légères blessures. Le suspect, parti aux côtés de deux autres hommes, a plus tard été identifié comme Rakim Mayers.

Quelques heures après son arrestation, A$AP Rocky a été libéré sous caution. Le rappeur a déboursé la coquette somme de 550 000 dollars (500 000 euros) pour retrouver la liberté. Son domicile a par ailleurs été perquisitionné dans le même temps. Les portes de sa demeure californienne ont été brisées par l'intervention musclée de la police, qui a ensuite pu fouiller et récupérer plusieurs boîtes de preuves.

Ce démêlé avec la justice n'est pas le premier pour A$AP Rocky. Le chanteur avait déjà été arrêté lors d'un séjour en Suède pour une violente altercation. Il avait écopé de prison avec sursis. A l'époque, c'est le président Donald Trump qui avait officiellement réclamé à la justice suédoise de libérer l'artiste. Cette fois, A$AP Rocky risque une peine d'un an de prison.