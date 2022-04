Rihanna proche de l'accouchement : le haut de la star milliardaire ne tient qu'à un fil !

Dernière ligne droite pour Rihanna ! D'ici quelques semaines, la chanteuse et femme d'affaires de 34 ans donnera naissance à son premier, fruit de son amour pour le chanteur A$AP Rocky. L'énorme ventre rond quel abord ces derniers temps ne laisse pas de place au doute, l'accouchement est proche. Mais no stress pour la faiseuse de tubes, cette fin de grossesse se passe le mieux possible. Ce ventre imposant serait-il aussi synonyme de jumeaux ? C'est ce qu'avait laissé sous entendre Gigi Hadid...

Quand certaines futures mamans préfèrent vivre leur dernier trimestre au calme, sans trop sortir, Rihanna n'est pas du tout dans ce mood. La future maman multiplie les sorties et toujours avec style. Vendredi 8 avril 2022, la star est apparue à la sortie d'une restaurant de Los Angeles et si elle avait visiblement l'envie de quitter l'établissement discrètement en empruntant la porte de service, c'était sans compter sur la présence des photographes qui l'attendaient avec impatience à l'extérieur.

La future maman est apparue habillée d'un petit short, d'un long gilet ouvert qui ouvrait une pleine vue sur son baby bump très arrondi et qui ne tenait qu'avec un tout petit bouton prêt à lâcher. Aucun accident n'était possible puisque Rihanna portait une brassière couleur chair en dessous (voir le diaporama). Une tenue légère adaptée à la chaleur qui règne actuellement sur Los Angeles. La chanteuse avait misé sur le confort cette fois-ci, avec une paire de baskets et non des talons. Ce n'est pas la première fois qu'elle opte pour un petit short. Elle en portrait déjà un le 25 mars dernier lorsqu'elle était allée faire des achats chez Couture Kids, toujours à Los Angeles.Elle avait également dégainé un micro short en cuir et des cuissardes quelques jours plus tôt.

Rihanna et A$AP Rocky ont annoncé l'arrivée de leur premier enfant à la fin du mois de janvier. Ce bébé ne manquera assurément de rien ! Rihanna a tout récemment rejoint le club des milliardaires. La star s'est largement enrichie grâce à sa marque Fenty. Selon Forbes, elle serait à présent à la tête d'une fortune estimée à 1,7 milliard de dollars. Un chiffre vertigineux !