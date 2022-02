Rihanna enceinte de jumeaux ? La grosse gaffe de Gigi Hadid !

L'annonce de la grossesse de Rihanna a provoqué un séisme virtuel ! La future maman l'a officialisée sur Instagram et a reçu des centaines de milliers de commentaires de félicitations. Une amie s'est jointe au mouvement mais a fait une bourde, révélant peut-être une information primordiale...

Rihanna compte plus de 120 millions d'abonnés sur Instagram. Elle les a émerveillés cette semaine, en postant une photo de son ventre rond. Son selfie pris dans une salle de bain compte à ce jour plus de 17 millions de likes et plus de 230 000 commentaires. Parmi ces réactions, de nombreuses célébrités ont partagé la joie de Rihanna et lui ont adressé leurs félicitations.

"Félicitations !!!", a par exemple écrit le top model Gisele Bündchen. "Félicitations beauté", ajoute Nicky Hilton, également enceinte (de son troisième enfant). Nicki Minaj, Cara Delevingne, les chanteuses Ciara et Lizzo, et bien d'autres encore se sont exprimées.

Gigi Hadid, elle, a tenté de se montrer plus créative... et a peut-être révélé une information top secrète !